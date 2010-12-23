Бахтеєва пропонує створити єдину систему обліку інвалідів

В Україні необхідно створити єдину систему обліку інвалідів та визначити єдину схему роботи з ними, заявила голова Комітету Верховної Ради Укарїни з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва на засіданні гуманітарної ради у Президента України, який відбувся 22 грудня.

Як заявили УНІАН у прес-службі народного депутата, Т. Бахтеєва вважає, що МОЗ має приступити до розробки єдиної системи обліку інвалідів та визначити порядок їх реєстрації.

Т. Бахтєєва також зазначила, що на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров`я не має єдиної прозорої і достовірної системи обліку інвалідів. Це, за її словами, пов`язано з проблемами визначення інвалідності. «Так, у нас прийнято говорити про те, що в України більше 2,6 млн. інвалідів. Проте, можу з усією впевненістю заявити про те, що ця цифра - занижена. За багато років єдина система обліку інвалідів, на відміну від інших країн, в Украні так і не створена. І значною мірою пов`язано з недоліками в роботі Міністерства охорони здоров`я і Міністерства соціальної політики,»- заявила депутат.

«Сьогодні МОЗ, на жаль, не може дати точних даних з приводу того, скільки у нас є інвалідів у зв`язку з тією або іншою конкретною причиною, конкретним захворюванням. Це - одна з головних причин, яка негативно впливає на якість планування заходів, спрямованих на забезпечення інвалідів медичною та реабілітаційною допомогою, на ефективність і раціональність використання бюджетних коштів,»- констатувала Тетяна Бахтєєва.

Ще однією дуже болючою і гострою проблемою, на сьогодні, є проблема дитячої інвалідності - зазначила Бахтєєва.

За її словами, на початку 2010 року в Україні налічувалося понад 160 тис. дітей-інвалідів (у віці від 0 до 17 років). "Перше місце серед причин, що формують структуру первинної інвалідності дітей, належить вродженим аномаліям, деформації та хромосомним порушенням - (понад 45 тис дітей). Близько 2% дітей в Україні мають статус дитини-інваліда. І найсумніше те, що щороку кількість дітей-інвалідів збільшується на 18 - 20 тис осіб," - наголосила народний депутат.

При цьому основною причиною дитячої інвалідності є перинатальна патологія - повідомила Тетяна Бахтеєва.