В Україні буде тепла погода, в Криму – до +19°

В Україні зберігається тепла погода, в Криму – до “плюс” 19°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 24 грудня по Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень на крайньому заході невеликий дощ. Часом тумани; на дорогах північної половини подекуди ожеледиця. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 1-6° тепла, на Закарпатті - до 10° тепла; на решті території вночі - 2-7° тепла, вдень - 4-9°, у південних областях - до 13°; в Криму вночі - 5-10° тепла, вдень - 14-19°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Часом туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 1-6° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Часом туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 2-4° тепла.