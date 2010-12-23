В Україні припинили розповсюдження наркотиків через Інтернет?

На сьогодні в Україні вдалося припинити широке розповсюдження наркотиків через Інтернет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Геннадій ВАСИЛЬЄВ сьогодні на брифінгу у Києві.

Він нагадав, що 1 липня відбулася нарада під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, на якій було розглянуто питання посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Г.ВАСИЛЬЄВ наголосив, що після заходів, вжитих за ініціативою Адміністрації Президента, вдалося припинити широке розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів через Інтернет. Задокументовано 60 епізодів збуту наркозасобів через Інтернет, порушено 47 кримінальних справ, до відповідальності притягнуто 72 особи.

“Водночас, як засвідчує вивчення відповідних Інтернет-форумів, центр розповсюдження наркотиків змістився на території розважальних молодіжних нічних клубів. Тому сьогодні завдання перед правоохоронними органами – переорієнтуватися на виявлення та припинення правопорушень саме у цьому середовищі”, – підкреслив заступник глави АП.

Г.ВАСИЛЬЄВ оприлюднив дані, які, на його переконання, свідчать про посилення контролю та результативність заходів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у цьому році. Він, зокрема, повідомив, що згідно з матеріалами оперативно-розшукової діяльності, цього року вилучено із незаконного обігу 2,3 кг героїну, тоді як у 2009 році – 1,5 кг; кокаїну – майже 2 тис. кг, за минулий рік – близько 6 кг; психотропних речовин цього року вилучено 64 кг, минулого року – 21 кг; гашишу – близько 800 кг, торік – 4 кг, макової соломки – 454 кг, минулого року – 148 кг; прекурсорів – 405 кг, у минулому році – 85 кг.

“Тобто, у цьому році працювали більш активно… Стан справ з цього питання постійно знаходиться на контролі Адміністрації Президента і особисто у глави держави”, – заявив Г.ВАСИЛЬЄВ.