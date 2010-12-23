З 2011 року в Україні розпочнуть реалізацію реформи системи охорони здоров’я – Акімова

З 2011 року в трьох регіонах України розпочнеться дворічний експеримент з реалізації реформи системи охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сьогодні на брифінгу в Києві.

«Рік завершується, а реформа охорони здоров’я розпочинається. Це, можливо, один із найголовніших пунктів програми економічних реформ. Реформа охорони здоров’я була пріоритетною у 2010 році, і вона залишається пріоритетом на 2011 рік», - зазначила І.АКІМОВА.

Вона повідомила, що задля мінімізації ризиків при здійсненні реформи планується з 2011 року апробація майбутньої моделі системи охорони здоров’я на трьох експериментальних майданчиках – пілотних регіонах, - зокрема, у Донецькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

«Експеримент в рамках реформи передбачає перебудову мережі медичних закладів та схему їхнього фінансування», - пояснила І.АКІМОВА, уточнивши, що на проведення експерименту заплановано два роки.

За її словами, перший крок реалізації медичної реформи повинен бути спрямований на підготовку необхідної законодавчої бази та нормативно-правових актів, які будуть пов’язані, насамперед, зі зміною системи фінансування медичної галузі.

При цьому перший заступник глави АП зауважила, що ймовірно, доведеться вносити зміни у Бюджетний кодекс.

«Чим скоріше ми запустимо основну законодавчу базу, яка покаже напрямок реформи охорони здоров’я, тим швидше ця реформа розпочнеться», - зауважила І.АКІМОВА, висловивши сподівання, що відповідні законопроекти у сфері охорони здоров’я будуть внесені до Верховної Ради наприкінці січня 2011 року.

Як вона також заявила, планується, що нова схема фінансування медичної галузі у пілотних регіонах почне працювати з 2012 року. «І після 12-го року будуть підбиті підсумки, визначені правильні, перспективні шляхи розповсюдження цього експерименту, після чого така схема повинна набути розповсюдження по всій Україні», - заявила І.АКІМОВА.