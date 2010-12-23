Україна дозволила ввезення рогатої худоби з Франції

Україна скасувала заборону на ввезення на свою територію великої рогатої худоби з Франції. Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини, відповідне рішення ухвалено 22 грудня 2010 р.

Як йдеться в повідомленні, враховуючи результати аудиту системи контролю здоров`я тварин, зокрема, що стосується контролю губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби в Республіці Франція, проведеного державною службою ветеринарної медицини України, дозволяється ввезення з території Франції племінної ВРХ за умови знаходження господарств-постачальників племінної ВРХ Республіки Франція в благополучній щодо ГЕ ВРХ адміністративній території згідно з вимогами МЕБ.