Як використовуватимуть кошти Фонду захисту інвалідів

Уряд має намір удосконалити напрями використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, уряд на засіданні 22 грудня 2010 року прийняв постанову № 1171 „Про внесення змін до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України”.

Постановою передбачається удосконалити напрями використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Зокрема встановлюється вичерпний перелік реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, які будуть фінансуватися за рахунок кошів Фонду соціального захисту інвалідів (всеукраїнські, державні, міжрегіональні центри професійної реабілітації інвалідів і державні центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів).