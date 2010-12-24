Завтра у більшості областей України очікуються опади

25 грудня за прогнозами синоптиків у західних областях України вранці та вдень йтиме дощ з переходом у мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні опади.

Як повідомили УНІАН в українському гідрометцентрі, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. На решті території без істотних опадів, лише вдень у північних, більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, в південних та східних областях 8-13°; в Криму вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На всій території України будуть тумани. На дорогах північної частини подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в західній та південній частинах місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

У Києві та області буде хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Часом туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі в області 1-6° тепла, вдень 3-8°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6°.