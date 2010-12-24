Проводять перевірки дотримання санітарних вимог

Ветеринарна служба України проводить перевірки дотримання ветеринарно-санітарних вимог напередодні свят.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Повідомляється, що під час проведення передсвяткових ярмарків працівники служби ветеринарної міліції провели 61 перевірку дотримання суб`єктами господарювання ветеринарно-санітарних правил торгівлі продукцією тваринного походження у магазинах, супермаркетах, складах та інших торгових закладах. У ході проведених заходів виявлено 59 правопорушень.

Як повідомив начальник управління ветеринарної міліції МВС України Сергій ОКСЮТА, за результатами проведених упродовж цього тижня перевірок 47 осіб притягнуті до адміністративної відповідальності, з них 16 – посадовці. На користь держави стягнуто штрафів на суму 4845 грн., зокрема з посадових осіб – 3026 грн. Складено і проконтрольовано виконання 18 розпоряджень щодо усунення виявлених недоліків. Припинена діяльність 2 перевірених об`єктів.

За участю працівників ветеринарної міліції вилучено з обороту 8,65 тонни продукції тваринного походження, безпека якої не підтверджена відповідними документами. Загальна сума вилученої продукції становить 167,8 тис. грн.