Порушили справу щодо закупівлі 1000 «швидких»

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі збитків при закупівлі посадовцями уряду Юлії ТИМОШЕНКО 1 тис. автомобілів «швидкої допомоги» за отримані під державні гарантії кредитні кошти іноземного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генпрокурор України Віктор ПШОНКА.

«Закупили автомобілі і державні гарантії за кредити взяті в одного з іноземних банків під «швидку допомогу», а вони не годяться під це. І це не десять, не сто автомобілів, а тисяча. І ціна завищена на 50 млн. грн.», - сказав генпрокурор.

Він зауважив, що всі ці автомобілі були передані в регіони під час президентської виборчої кампанії.

«В цій ситуації буде тільки об’єктивність: винуватий, невинуватий», - сказав генпрокурор.

За словами В.ПШОНКИ, у цій справі обвинувачення ще нікому не пред’явлені, слідчі встановлюють посадових осіб, причетних до зловживань.