Українські громадяни усиновили майже 2 тисячі дітей

Впродовж 2010 року українські громадяни усиновили майже 2000 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій СІЗЕНКО.

«З початку року українські громадяни усиновили 1999 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки», - сказав Ю.СІЗЕНКО. Він зазначив, що іноземними громадянами було усиновлено 1089 таких дітей.