Причина смерті підлітка у "Молодій гвардії" - грип

Фахівці Міністерства охорони здоров`я України вважають, що причиною смерті 14-річного підлітка у дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія" стала об`єднана вірусна інфекція - грип В і парагрип. Про це повідомили УНІАН в Одеському облуправлінні охорони здоров`я.

Згідно з повідомленням, проведені лабораторні дослідження показали, що інфекція була ускладнена двосторонньою вірусно-бактеріологічною пневмонією. Проте, члени комісії МОЗ зазначають, що для оголошення остаточних висновків потрібні результати гістологічних і токсикологічних досліджень, які поки що не одержані.

Члени галузевої комісії також рекомендували адміністрації Державного підприємства «Український дитячий центр "Молода гвардія"» доставити до Одеської міської інфекційної лікарні дітей, у яких виявлені симптоми ГРВІ і кишкових захворювань.

Крім того, комісія МОЗ запропонувала Державній службі молоді і спорту України створити комплексну комісію для перевірки організації роботи медико-санітарної частини дитячого центру "Молода гвардія", а також провести переатестацію лікарів табору.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Одеській інфекційній лікарні помер 14-річний школяр з райцентру Балта Віталій Танасійчук, що відпочивав в оздоровчому центрі «Молода гвардія». Підліток був доставлений у лікарню з табору у тяжкому стані, вже непритомний. Мати В.Танасійчука, Тетяна, обвинувачує медперсонал «Молодої гвардії» у тому, що її сину вчасно не була надана медична допомога. Для встановлення причини і обставин смерті хлопчика керівництво Міністерства охорони здоров‘я направило до Одеси спеціальну комісію, на території дитячого центру також працюють фахівці облсанепідемстанциі, управління охорони здоров`я і прокуратури.