В Україні за минулу добу через пожежі загинуло 13 осіб
09:06, 27 грудня 2010Країна
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Вогнем знищено 25 будівель
В Україні впродовж минулої доби було зареєстровано 93 пожежі, у тому числі у житловому секторі 64 пожежі, на яких виявлено тіла 13 загиблих осіб.
Крім цього, як повідомляє прес-служба МНС, виникла 1 пожежа на підприємстві та 6 пожеж - на транспорті.
Вогнем знищено 25 будівель, 8 одиниць автотракторної техніки та 5 тонн кормів.
Орієнтовні збитки від пожеж становлять 1 млн. 909 тис. грн., з яких 240,5 тис. грн. – прямі.
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