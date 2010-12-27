В Україні за минулу добу через пожежі загинуло 13 осіб

В Україні впродовж минулої доби було зареєстровано 93 пожежі, у тому числі у житловому секторі 64 пожежі, на яких виявлено тіла 13 загиблих осіб.

Крім цього, як повідомляє прес-служба МНС, виникла 1 пожежа на підприємстві та 6 пожеж - на транспорті.

Вогнем знищено 25 будівель, 8 одиниць автотракторної техніки та 5 тонн кормів.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 1 млн. 909 тис. грн., з яких 240,5 тис. грн. – прямі.