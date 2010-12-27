Завтра у Криму + 15°

Завтра у північних, західних та Вінницькій областях часом очікується сніг, вдень на Сумщині місцями сильний. Температура протягом доби 4-9° морозу (у Карпатах вночі 12-17°, вдень 9-14° морозу).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у більшості центральних областей України сніг і мокрий сніг, вдень місцями сильний, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура вночі та вдень 1-6° морозу.

На решті території дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади, температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла. У Криму дощ, вночі сильний, температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

На дорогах України, крім півдня і сходу, місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у вівторок часом очікується сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 4-9° морозу. У Києві температура протягом доби 5-7° морозу.