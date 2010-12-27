У Києві знизилися показники захворюваності на туберкульоз

У Києві показники захворюваності та смертності серед населення удвічі менші, ніж в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані, оприлюднені на колегії Головного управління охорони здоров’я.

Зниження цих показників спостерігається за останні 5 років. У 2009 році смертність киян від туберкульозу склала 5-6 випадків на 100 тис. населення, що втричі менше, ніж в Україні.

Так, станом на 1 січня 2010 року на диспансерному обліку в протитуберкульозних закладах міста перебувало 18 тис. пацієнтів, з яких майже 2,4 тис. - з активними формами туберкульозу. Показник захворюваності на всі форми активного туберкульозу у 2009 році становив 37 випадків на 100 тис. населення (загальний показник в Україні - 72,7 на 100 тис. населення).

За 9 місяців 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, у столиці стабілізувалися показники захворюваності та смертності від туберкульозу та збільшився показник виявлення туберкульозу під час профілактичних оглядів населення. Підвищився і рівень вакцинації від туберкульозу новонароджених у пологових будинках до 70,2% (у 2008 році - 59,8%).

«Аби захистити населення від розповсюдження цієї хвороби, ми впроваджуємо механізм залучення до профілактичних флюорографічних оглядів осіб без визначеного місця проживання, а також осіб, не зареєстрованих у Києві, що працюють на підприємствах столиці. Для цього потрібно зобов’язати роботодавців, які використовують працю громадян, не зареєстрованих у місті, проводити щорічні профілактичні огляди на туберкульоз при прийнятті на роботу», – підкреслив заступник начальника ГУОЗ Віталій МОХОРЄВ.

За його словами, контроль за станом захворюваності на туберкульоз у столиці залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності в соціальній сфері. На думку медичних працівників, проблема туберкульозу лише на 10% має медичну складову. Тому гостро стоїть питання поінформованості населення, пропаганди здорового способу життя, профілактики туберкульозу.