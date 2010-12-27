Завдяки порталу «Сирітству - ні!» понад 900 дітей знайшли родину

Завдяки Всеукраїнському порталу з питань усиновлення «Сирітству - ні!» 902 дитини, чиї анкети були розміщені на порталі, знайшли батьків. За рік реалізації проекту, на сайті з`явилася інформація про 8000 дітей, які потребують батьківської любові. А в рубриці «Цій дитині потрібна родина!» було розміщено 577 відеороликів про дітей-сиріт.

Так само на порталі розміщено безліч корисної інформації для тих, хто задумався, як зробити життя дитини-сироти повноцінною та щасливою. Це нормативні акти, рекомендації фахівців, досвід усиновителів і корисні контакти. Продовжує свою роботу національна гаряча лінія 0 800 50 14 14, фахівці якої дадуть відповідь на будь-яке питання, що стосується усиновлення чи опіки.

Інформаційним партнером порталу www.sirotstvy.net за аналогією з іспанською «Барселоною» став провідний футбольний клуб України, володар кубка УЄФА «Шахтар». Протягом року проект підтримала значна кількість газет, Інтернет-агентств і порталів, зокрема, УНІАН, Укрінформ, УКРНЕТ, газета Сьогодні й інші. Налагоджено тісну співпрацю з Укрзалізницею. 14 українських телеканалів транслюють проморолики порталу. Це допомагає зблизити дітей, які розміщені на www.sirotstvy.net, з потенційними батьками. Інформаційним партнером порталу може стати кожне ЗМІ, що розділяє головну ідею - дитина повинна виховуватися в сім`ї.

Для довідки. Інтернет-портал «Сирітству - ні!» створено з метою просування національного усиновлення і покликаний максимально скоротити відстань між дитиною і потенційними батьками. На порталі розміщено інформацію про дітей-сиріт, що підлягають усиновленню в Україну, яка постійно оновлюється і розширюється. В особистому розділі кожної дитини можна переглянути її фотографії і відео, дізнатися, чи є у неї брати і сестри, отримати інформацію про його вік та регіоні, в якому він знаходиться. Також у користувачів порталу є можливість отримати онлайн консультацію фахівців: психолога, юриста, соцпрацівника, обговорити їх цікавлять, у форумі, скористатися бібліотекою книг, документів і нормативних актів з питань усиновлення.

Портал розроблено Фондом Ріната Ахметова "Розвиток України" разом з Державним департаментом з питань усиновлення та захисту прав дитини та Всеукраїнською громадською організацією «Магнолія».