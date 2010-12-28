Вчені з'ясували, звідки у п'яних береться агресія

Алкоголь присутній в житті майже кожної людини. Хтось п`є лише у свята, хтось любить відпочити з порцією алкоголю у вихідні, а хтось зловживає спиртним постійно. Під дією алкоголю починає валитися все, в першу чергу - нервова система і серцево-судинна. Слабкі м`язи, тромби в судинах, діабет, всохлий головний мозок, роздута печінку, ослаблені нирки, імпотенція, депресія, виразка шлунка - це лише приблизний перелік того, чим ви можете поплатитися за пляшку пива у виходні.

Фінські дослідники відкрили джерело агресивності у людей, що п`ють . Виявилося, що саме алкоголь викликає насильницькі настрої ще на генетичному рівні. Вчені близько підійшли до вирішення протиріччя, чому у деяких алкоголь викликає сонливість і спокійний стан, а в деяких - злість і оскаженіння. Лікар Руп Тікканен з Центральної клініки університету Хельсінкі у Фінляндії відзначив, що споживання алкоголю й злісні, насильницькі настрої дуже тісно пов`язані між собою на генетичному рівні. Агресія через вживання алкоголю виникає у людей з підвищеною активністю версії гена, що виробляє фермент моноамін оксидазу А. Цей фермент є у тканинах живого організму, особливо в печінці і нервовій системі. Незвично високий рівень цього ферменту призводить до депресії та гіперактивності. З віком у людей відбуваються зміни, тому у людей похилого віку при виробленні того ж ферменту агресія помітна менше.

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