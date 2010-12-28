Продаж алкоголю і тютюну у МАФах заборонять по всій Україні?

Заборона продажу алкоголю та тютюну у МАФах в Києві має стати прикладом в питанні припинення продажу алкоголю та тютюну по всій країні в кіосках.

Про це заявив народний депутат України , голова «Молодих регіонів» Андрій ПІНЧУК.

Він нагадав, що відповідне рішення було ухвалене 23 грудня 2010 року Київською міською радою з метою зменшення вживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів у місті Києві.

Як повідомили в прес-службі А.ПІНЧУКА, він нещодавно вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо повної заборони продажу алкоголю та тютюну в МАФах. “Рішення Київської міської ради є абсолютно вірним і ми будемо все робити для того, щоб відповідні рішення приймались й іншими органами місцевого самоврядування в Україні», - наголосив він.

А.ПІНЧУК підкреслив, що українські підлітки вживають більше алкоголю і тютюну порівняно з однолітками усіх інших країн світу. За його словами, 60% школярів не спроможні виконати загальноєвропейські тести з фізкультури, а 30% хлопчиків і 18 відсотків дівчат починають курити у віці 11-12 років.

В прес-службі повідомили, що за результатами проведеного спеціалістами Коростишівського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді на запитання: «Де найчастіше доводилось вживати алкогольні напої?» 24% підлітків обрали варіант «у дворі, в під`їзді, на вулиці, кафе». “І продали їм ці напої точно не у супермаркеті, в якому біля кас встановлені камери, касири зобов’язані перевіряти факт досягнення певного віку для продажу цієї групи товарів, а охорона контролює увесь процес”, - прокоментував ситуацію А.ПІНЧУК.