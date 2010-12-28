Перша хвиля грипу в Україні минула – МОЗ

Перша хвиля грипу в Україні минула.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я повідомив головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО.

За його словами, епідемічна ситуація щодо грипу та ГРВІ на сьогодні стабілізувалася. “У 16 областях незначно перевищено епідемічний поріг. З початку епідсезону госпіталізовано 61 тисячу осіб, що втричі менше за аналогічний період минулого року. В Україні у цьому сезоні захворіли 2 мільйони людей, що набагато менше, ніж у минулі роки. Від ускладнень грипу цього року загинуло 5 осіб, проти 577 за такий же період минулого року,” – зазначив С.РИЖЕНКО, наголосивши, що, за даними ВООЗ, у більшості країн Європейського регіону активність грипу залишається на низькому рівні.

Водночас головний державний санітарний лікар підкреслив, що, органи Державної санітарної служби вживають “найжорсткіших адміністративних заходів щодо керівників дитячих закладів, у яких не дотримуються оптимальних умов”, додавши, що, за ініціативи служби, сьогодні вже звільнено чотири таких керівника.