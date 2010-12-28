Цього року зменшилася кількість ДТП з тяжкими наслідками

Державна автомобільна інспекція констатує стабільну тенденцію до зменшення цього року кількості дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

За його словами, цього року в результаті вжитих заходів кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, внаслідок яких були загиблі та постраждалі, зменшилась на 15,1%, порівняно показниками з минулого року. Зокрема, у 2010 році в ДТП загинуло на 14% менше людей, ніж минулого (4 тис. 523 проти 5 тис. 260) та на 15,5% менше - травмовано (38 тис. 113 проти 45 тис. 128 у 2009 році).

В результаті вжитих заходів, запевнив В.ЛОЗОВИЙ, вдалося зберегти життя 737 учасникам дорожнього руху та запобігти травмуванню більш як 7 тис. осіб.