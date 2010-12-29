У 2011 скоротять кількість медиків

Штатні розписи в апаратах сільських та селищних рад Рівненської області буде приведено у відповідність до чисельності населення даних територій, а кількість медичних працівників буде скорочено в середньому на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав за розширеній нараді з питань формування бюджету області на 2011-й рік голова обласної ради Юрій КІЧАТИЙ.

«Це неправильно, коли одна сільрада, в якій працює сільський голова, бухгалтер і діловод, обслуговує громаду в 7 тисяч мешканців, а інша – з таким самим штатом, вирішує питання 700 людей», - пояснив свою думку Ю.КІЧАТИЙ.

Він закликав керівників районів поставити завдання головам сільських та селищних рад щодо перегляду штатних розписів та оптимізації видатків. Ця вимога також пояснюється й тим, що обсяг фінансування діяльності органів місцевого самоврядування на 2011 році в області помітно зменшиться.

Також учасники наради вирішили, що штатні розписи в більшості закладів медицини області надто «роздуті». До такого висновку вони дійшли за результатами аудиту мережі закладів охорони здоров’я, який був проведений цього року за ініціативи обласної ради. На основі експертних висновків вже незабаром кількість штатних одиниць в галузі буде скорочено приблизно на 10% - так само, як і кількість ліжкомісць у лікувальних закладах.

Над вирішенням цих завдань нині працюють фахівці Управління охорони здоров’я облдержадміністрації. За словами начальника управління Віталія БОЙКА, таким чином вдасться зекономити до 9 млн. грн. Ці кошти планують направити на інші важливі видатки – харчування, забезпечення медикаментами та надбавки до заробітних плат медичних працівників, які раніше не було можливості фінансувати.

Керівники області не приховують, що в медичній галузі не обійтися без непопулярних рішень, зокрема, скорочення майже тисячі медиків пенсійного віку, котрі зараз і працюють, і отримують пенсію.