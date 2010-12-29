В Україні посилять вимоги до дитячого харчування

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про дитяче харчування» щодо посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон був ухвалений парламентом 2 грудня. Даним законом вимоги щодо безпечності та якості продуктів дитячого харчування поширено на воду питну бутильовану, призначену для приготування дитячих сумішей та пиття.

Встановлено заборону на здійснення будь-якого виду діяльності, що може призвести до погіршення стану довкілля у спеціальній сировинній зоні, де вирощується сировина для дитячого харчування.

Крім того, уточнено положення щодо неможливості використання у виробництві продуктів дитячого харчування сировини, одержаної з генетично модифікованих організмів, і тої, що містить генетично модифіковані організми.

Також конкретизовано вимоги щодо заборони сировини, що не відповідає державним санітарним стандартам.

Заборонено використання у виробництві продуктів дитячого харчування ароматизаторів (крім натуральних фруктових екстрактів та ванільного екстракту, етілваніліну і ваніліну), барвників (крім натуральних рослинного походження), штучних підсолоджувачів (крім продуктів, що виробляються для дітей, хворих на цукрових діабет), консервантів, стабілізаторів, підсилювачів смаку та аромату, сумішей, спецій і прянощів, до складу яких входять недозволені до використання у дитячому харчуванні або заборонені харчові добавки, триглицериду стеаринової кислоти, пальмового стеарину, продуктів гідрогенізації олій (маргарину, спреду, бавовняної олії, олії з кунжуту).

Також встановлено заборону на використання у виробництві продуктів прикорму м’яса або риби, у тому числі м’яса забійних тварин, птиці або риби, що були піддані повторному заморожуванню.

Крім того, законом знято заборону за застосування у продуктах дитячого харчування крохмалю та борошна пшеничного.