В Україні за минулу добу трапилася 91 пожежа

В Україні впродовж минулої доби була зареєстрована 91 пожежа, у тому числі у житловому секторі 61 пожежа, на яких виявлено тіла двох загиблих осіб.

Крім цього, виникло 11 пожеж на транспорті, повідомляє прес-служба МНС.

Вогнем знищено 30 будівель, 10 одиниць автотракторної техніки і 9 тонн кормів.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 2 млн. 56 тис. грн., з яких 668 тис. грн. – прямі.