В Україні за минулу добу трапилася 91 пожежа
10:12, 30 грудня 2010Країна
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Знищено 30 будівель
В Україні впродовж минулої доби була зареєстрована 91 пожежа, у тому числі у житловому секторі 61 пожежа, на яких виявлено тіла двох загиблих осіб.
Крім цього, виникло 11 пожеж на транспорті, повідомляє прес-служба МНС.
Вогнем знищено 30 будівель, 10 одиниць автотракторної техніки і 9 тонн кормів.
Орієнтовні збитки від пожеж становлять 2 млн. 56 тис. грн., з яких 668 тис. грн. – прямі.
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