Якою буде погода на Новий рік

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише у північних, Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий сніг.

На дорогах, крім східних областей та Приазов`я, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13° морозу, у прикарпатських, центральних та південних областях місцями 15-17° морозу, вдень 3-8° морозу, у південних областях та Приазов`ї від 3° морозу до 2° тепла; у Криму вночі 4-9° морозу (на Південному узбережжі близько 0°), вдень 1-6° тепла; у Карпатах вночі 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу.

У Київській області у п’ятницю очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу. У Києві температура вночі близько 10° морозу, вдень 4-6° морозу.