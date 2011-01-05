Найпопулярніші імена в Україні у 2010 році

У 2010 році при реєстрації дітей в Україні найчастіше використовувалися імена Олександр, Анастасія та Софія.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

Як зауважив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на дані органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), ці імена не втрачають популярності в Україні щонайменше останні 10 років.

Протягом 2010 року майже такою ж популярністю, як імена-лідери, користувалися і такі жіночі імена: Марія, Ганна (Анна), Дар‘я (Дарина, Дарія), Вікторія, Поліна, Катерина Єлизавета, Аліна, Олександра, Кристина, Соломія.

Серед чоловічих імен при реєстрації дітей найчастіше обирали також імена Максим, Артем, Данило (Даніїл, Даніл), Микита (Никита), Владислав, Денис, Андрій, Дмитро, Кирило (Кирилл), Іван, Назар, Богдан.

Ці імена, за словами міністра юстиції, реєструвалися у переважній більшості регіонів України.

Загалом, крім перерахованих імен, популярними у 2010 році в Україні також були жіночі імена: Вероніка, Діана, Маргарита, Юлія, Ольга, Аріна, Тетяна, Кира, Яна, Єва, Марина, чоловічі імена: Богдан, Роман, Михайло, Єгор, Ярослав, Тимофій, Євген, Марк, Володимир, Сергій, Матвій, Гліб, Віталій, Давид, Юрій, Олексій, Тимур, Микола.

Існували й регіональні уподобання щодо вибору імені при реєстрації новонароджених.

Так, у Дніпропетровській області до популярних потрапили такі чоловічі імена як Арсен (Арсеній), Валерій, Ростислав.

У Закарпатській області – Євгенія, Наталія, Каміла, Ксенія.

В Івано-Франківській області - Влада, Павло, Тарас.

У Кіровоградській області – Іванна.

У Львівській області – Марта.

У Миколаївській області – Аліса, Мілана, Злата.

В Одеській області – Уляна, Владислава, Альона.

У Полтавській області – Надія, Тарас.

У Харківській області – Ксенія, Уляна, Варвара, Злата.

У Хмельницькій області – Владислава, Ілона, Іванна, Мар‘яна, Василь, Вадим, Захар, Костянтин.

У Чернівецькій області – Богдана, Валентин, Георгій.

У Києві – Варвара, Аліса, Ксенія.

Крім того, в органах РАЦС відзначають, що у 2010 році, як і в минулих роках, значна кількість батьків наполягала на тому, щоб імена Ганна, Христина, Данило, Микита, Кирило, Гліб, Пилип були зазначені за прикладом російського правопису.

Досить часто, за бажанням батьків, дітям присвоюються імена, які не відповідають правилам правопису і можуть в подальшому спричинити колізію при оформленні будь-яких документів. Наприклад, зустрічаються такі форми чоловічих імен як Тімур, Раман, Владімір, Данііл, Доніель, Кірілл, Філіп. Трапляються такі незвичні форми жіночих імен як Катіріна, Лізавєта, Єлісавета, Єліна.

До рідкісних імен у 2010 році потрапили: Герман, Родіон, Владлен, Влас, Лев, Ян, Мирон, Альбіна, Анжеліка, Віталіна, Елеонора, Майя, Ніка, Реґіна, Сніжана, Лада, Рената, Ельвіра, Таміла, Нора, Дана, Еліна, Нонна, Клара, Зося, Стелла, Орися, Юстина, Юліана, Неоніла; Олесь, Арсен, Влад, Владлен, Герман.