Завтра в Україні морозна погода, без опадів

Завтра в Україні опади не очікуються, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно східний та південно-східний, 5-10 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу; у Карпатах, на півночі Лівобережжя та у східних областях місцями вночі 18-23° морозу, вдень 7-12° морозу; у Криму вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу (на Південному узбережжі вночі 0-3° морозу, вдень 1-3° тепла).

У Київській області у четвер вночі температура становитиме 10-15°, вдень - 3-8° морозу. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 4-6° морозу.