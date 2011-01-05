Матері-героїні 2009-2010 рр. отримали винагороду

Матері-героїні, яким це звання присвоєно у 2009-2010 роках, отримали передбачену законом одноразову винагороду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, на виконання програми «Україна для людей» главою держави послідовно реалізується політика щодо системної і довгострокової підтримки української родини.

Зокрема, одним із дієвих заходів підтримки багатодітних сімей є присвоєння почесного звання «Мати-героїня». У 2010 році його отримали 19068 матерів.

Відзначені цією державною нагородою отримали передбачену чинним законодавством одноразову винагороду, яка становить 8690 грн. Крім того, зазначену винагороду отримали ще близько 11 тис. багатодітних жінок, яким почесне звання «Мати-героїня» було присвоєне у 2009 році.

У 2011 році почесним званням «Мати-героїня» планується відзначити понад 30 тис. багатодітних матерів.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2010 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернулася до Президента з вимогою забезпечити дотримання прав жінок, яким присвоєно звання "Мати-героїня", з виплати одноразових винагород.

Н.КАРПАЧОВА звернула увагу глави держави на те, що за останні шість років почесне звання "Мати-героїня" присвоєно 44806 жінкам. Починаючи з 1 січня 2008 року вони мають право на одноразову винагороду. З даними Омбудсмана, на початок четвертого кварталу 2010 року ці кошти не отримали 27125 матерів-героїнь, у тому числі 11076 жінок, яким це звання було присвоєне у 2004-2009 роках. На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, це є брутальним порушенням прав багатодітних матерів-героїнь.

Довідка УНІАН. Відповідно до указу Президента України від 29 червня 2001 року "Про почесні звання України", почесне звання "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили і виховали до восьмирічного віку п`ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім`ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Згідно з указом Президента України від 25 грудня 2007 року "Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", таким жінкам винагорода виплачується у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Розмір цієї одноразової винагороди становить у 2004–2007 роках 6330 грн., у 2008–2009 роках – 6690 грн., у 2010 році – 8690 грн.