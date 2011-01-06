Україна заборонила ввезення сала з Росії

Україна тимчасово заборонила ввезення свиней та інших тварин з Північно-Західного федерального округу Росії у зв`язку з виявленням у свиней у Ленінградській області африканської чуми.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини України.

«У зв`язку з розповсюдженням африканської чуми свиней (АЧС) на території Ленінградської області Російської Федерації, тимчасово забороняється ввезення до України з Північно-Західного федерального округу Російської Федерації сприйнятливих до АЧС тварин, продукції, сировини з них і кормів», - йдеться у рішенні Держкомветмедицини від 4 січня 2011 р.

Нагадаємо, смерть свиней від африканської чуми в ленінградській області була зафіксована 31 грудня 2010 р.