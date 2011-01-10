В Україні зменшать віковий поріг молоді

Національний студентський союз виступає категорично проти ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо зменшення вікового порогу молоді.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні НСС.

За даними студентського союзу, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України направило листа головам обласних державних адміністрацій з ініціативою щодо зменшення віку молоді.

В листі пропонується до 19 січня 2011 року, під час новорічно-різдвяних свят та студентської сесії, вивчити ставлення громадськості щодо зниження вікових меж молоді.

“З метою забезпечення більш ранньої соціальної зрілості молоді Міністерство ініціює розроблення законопроекту щодо внесення змін до закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді” в частині зниження верхньої межі віку громадян, віднесених до категорії “молодь”, з 35 до 29 років”, - йдеться у листі заступника міністра до Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Як сказала віце-президент Національного студентського союзу Олена ГОМЕНЮК, “Національний студентський союз буде активно протидіяти таким ініціативам влади, яка не може знайти нормальних аргументів для своїх ініціатив».

“Аргументи влади просто вражають своєю недолугістю: чиновники вважають, що після 24-25 років молоді громадяни стають батьками, а до 35 років вже мають онуків! За такою логікою виходить, що одружитися та народити першу дитину треба до 18 років, а дитина повинна одружитися і народити онуків до свого 17-річчя. Якщо ж порахувати за логікою Міністерства, що у 24-25 років стають батьками, то щоб мати онуків, дитина має народити у 10-річному віці”, - зазначила О.ГОМЕНЮК.

У свою чергу президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ підкреслив, що “за українським законодавством, молодою вважається людина віком до 35-ти років”.

“Сьогодні єдина значима державна пільга, на яку вона може розраховувати, - це отримання пільгових кредитів для купівлі або будівництва житла та на здобуття освіти. Зменшення вікового цензу призведе до звуження прав громадян України віком до 35 років, які опиняться за межами вікового порогу, спричинить згортання програм пільгового кредитування на оплату навчання або придбання житла тощо”, - підкреслив він.

Також у Національному студентському союзу зазначили, що на сьогодні в Україні проживає понад 14 млн. молоді віком від 14 до 35 років. Вік молоді визначено статтею 1 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді”.

Граничний вік молодої особи у Німеччині, Австрії, Італії, Данії, Великій Британії, Ірландії становить 35 років. Згідно зі статистичними даними, вікова група молоді в різних країнах становить до 40 років.