У Києві за свята зібрали 285 тис. грн для 7-ми дитбудинків

Благодійний Різдвяний ярмарок «Три мішечки. Від Миколая до Різдва», що відбувався на Майдані Незалежності у Києві з 16 грудня 2010 року по 9 січня 2011 року, зібрав майже 285 тис. грн. для семи дитячих будинків України

Як повідомив УНІАН голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО, саме таку суму вдалось назбирати за допомогою пожертв, які люди здійснювали через банкомати «ПриватБанку», а також кидали у скриньки, встановлені на Майдані Незалежності. Також у цю суму входять гроші, які надходили від продажу благодійних свічок, створених із пластів бджолиного воску, що продавались на ярмарку.

Зібрані кошти підуть у дитбудинок інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного віку «Барвінок» (Кіровоград); дитбудинок сімейного типу «Волоське» (Дніпропетровська область); у дитбудинок сімейного типу “Горохуватка” (Київська область); у Центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. з утриманням дітей-сиріт та класами для дітей зі зниженим зором; у дитбудинок інтернатного типу Кіровоградської міськради “Наш дім”; у Черешенську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ст. (Чернігівська область); у Мізоцьку спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІ ст. Рівненської облради.

Під час закриття Благодійного Різдвяного ярмарку 9 січня подарунки отримали п’ятеро дітей, які написали листи Святому Миколаю.