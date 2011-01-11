ГПУ порушила справу за закупівлю вакцини

Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно службових осіб одного з ТОВ, які в 2009 році уклали з Міністерством охорони здоров`я договір на поставку 450 тисяч одиниць вакцини іноземного виробництва для профілактики тяжких захворювань.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України з`ясували, що медпрепарат був придбаний за завищеними цінами. Внаслідок цих махінацій державі завдано збитків на суму понад 50 млн грн.

Генеральною прокуратурою України стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, в 2009 році пост Міністра охорони здоров`я займав Василь Князевич. 17 вересня 2010 року Державна компанія «Укрвакцина» подала у федеральний суд Портленда (штат Орегон, США) позов на американську компанію Olden Group, звинувативши її в шахрайському продажу вакцин та інших фармацевтичних препаратів.

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