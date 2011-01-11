Мільйонам британців безкоштовно роздадуть нікотинові пластирі

Національна служба охорони здоров`я Великобританії безкоштовно роздасть мільйонам курців нікотинові пластирі.

Як повідомляє, The Daily Telegraph, дана акція пройде в рамках новорічної оздоровчої програми.

В аптеках і кабінетах лікарів загальної практики, після консультації лікаря буде розданий щонайменше мільйон нових наборів для відмови від куріння. До їхьного складу вперше увійде пластир з нікотином, використовуваний для полегшення абстинентного синдрому у тих, що кидають палити.

Подібні набори старого зразка містили лише координати консультацій і гарячих ліній для курців, калькулятор зекономлених на відмову від сигарет грошей і мотиваційні матеріали.

Приводом для роздачі антитютюнових наборів став той факт, що куріння у Великобританії займає перше місце серед причин захворювань і передчасної смерті. За оцінками, від хвороб, пов`язаних з курінням, щорічно вмирають приблизно 106 тисяч британців.

Крім боротьби з нікотиновою залежністю, в програму оздоровлення увійде кампанія Change4Life вартістю 250 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 386 млн доларів). У її рамках громадянам запропонують п`ять мільйонів ваучерних чекових книжок, які дозволять відвідувати спортзали, басейни та інші оздоровчі установи зі значною знижкою.

Поширюватися ваучери будуть через партнерську мережу одного з найбільших супермаркетів Британії, газети, кабінети лікарів загальної практики, школи та місцеві громадські служби.

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