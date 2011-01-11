Економічна криза збільшила кількість абортів у США

Американські вчені зафіксували зростання кількості абортів в країні вперше з 1990 року, повідомляє AP. Статистичне дослідження провела група фахівців некомерційної організації "Інститут Гуттмахера" (The Guttmacher Institute) під керівництвом Рейчел Джонс (Rachel Jones). Результати роботи опубліковані на сайті організації.

Дослідники з`ясували, що в 2008 році в США було перервано близько 1,21 мільйона вагітностей. Частота цих втручань виросла в порівнянні з даними за 2005 рік на 0,2 і склала 19,6 аборту на тисячу жінок у віці 15-44 років.

За даними дослідження, в країні також збільшилася кількість медикаментозних абортів, виконаних на ранніх термінах вагітності. Зокрема, за період з 2005 по 2008 рік цей показник виріс з 161 до 199 тисяч відповідно. Такі аборти склали близько 17 відсотків всіх втручань, спрямованих на переривання вагітності.

Автори роботи відзначили, що кількість перерваних вагітностей у США збільшилося вперше з 1990 року, коли було зафіксовано 1,6 мільйона абортів, а їхня частота склала 27,4 на тисячу американок дітородного віку. Професор Університету Алабами (University of Alabama) Майкл Нью (Michael New) пов`язав зростання числа абортів, зафіксоване в країні в 2008 році, з наслідками світової економічної кризи.

medportal.ru