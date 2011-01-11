Інститут кардіології імені Стражеска відзначить 75-річчя

Верховна Рада України ухвалила постанову "Про відзначення 75-річчя створення Національного наукового центру “Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска” Академії медичних наук України та 125-річчя з дня народження академіка Миколи Стражеска.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 336 народних депутатів із 413, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачено рекомендувати Кабінету міністрів України розробити заходи щодо відзначення 75-річчя створення Національного наукового центру “Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска” Академії медичних наук України та 125-річчя з дня народження академіка М.Стражеска. Зокрема, уряд має здійснити всебічний аналіз виконання Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки і розробити невідкладні практичні дії щодо подальшого посилення профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні.

Також Кабміну рекомендовано провести у вересні 2011 року Національний конгрес кардіологів за участю відомих учених-кардіологів світу.

Крім того, уряд має виділити за результатами виконання у першому кварталі цього року державного бюджету України на 2011 рік необхідні кошти для зміцнення матеріально-технічної бази Національно-наукового центру “Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска”, зокрема, на придбання медичного обладнання магнітно-резонансної томографії та проведення ремонту приміщень закладу тощо.

Парламент також рекомендував Міністерству охорони здоров`я України, Національній академії наук України, Академії медичних наук України здійснити інформаційно-профілактичні заходи щодо лікування хвороб систем кровообігу серед населення.

Національний банк України має випустити ювілейні монети у зв`язку з відзначенням 75-річчя створення Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска та 125-річчя з дня народження академіка М.Стражеска.