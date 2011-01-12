Янукович звільнив заступників міністра охорони здоров'я
09:21, 12 січня 2011Країна
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Укази на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив чотирьох заступників міністра охорони здоров`я України
Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.
Зокрема, звільнено Світлану БУНІНУ, Олександра ГУДЗЕНКА, Раїсу МОСТОВЕНКО та Валерія БІДНОГО.
Крім того, Президент звільнив Миколу ДЕРЖАЛЮКА з посади вченого секретаря Вищої атестаційної комісії України відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
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