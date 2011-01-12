Азаров занепокоєний демографічною ситуацією в Україні

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від членів уряду звернути увагу на професійний рівень робітників та демографічну ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Інвестиції – це, в першу чергу, нові робочі місця. А хто буде працювати на них? Чи маємо ми достатньо кадрів відповідної кваліфікації, як забезпечити збіг проектів економічного росту і розвитку демографічної ситуації? Це дуже непрості питання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив думку, що соціально-демографічна ситуація в Україні і прогнози щодо неї є одними з найгірших в Європі.

Прем’єр-міністр зазначив, що в Україні спостерігається критичний рівень відтоку робочої сили за кордон.

Крім того, за словами прем’єра, в Україні також спостерігається дисбаланс у професійній підготовці кадрів. «Наші училища, технікуми, вузи випускають зовсім не тих фахівців, на яких є запит в інноваційно-інвестиційній моделі розвитку», - сказав він.

«Тому, я вважаю, що на часі серйозна дискусія, в першу чергу науковців і учасників ринку, як нам корегувати ситуацію на ринку праці і які є засоби компенсувати несприятливу демографічну ситуацію», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду зазначив, що найближчим часом буде проведено відповідну розмову з цього приводу. Крім того, він наголосив на обов’язковій розробці соціально-демографічного обгрунтування кожної інвестиційної програми.