Чиновники МОЗ при закупівлі вакцин привласнили 50 млн

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом привласнення 50 млн. грн. при закупівлі вакцин.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, за результатами перевірки, проведеної відомством з урахуванням матеріалів міжнародного аудиту, встановлені порушення під час закупівлі Міністерством охорони здоров`я України вакцини.

З’ясовано, що одне із комерційних товариств м. Києва у лютому 2009 р. уклало з МОЗ України договір про поставку вакцини французького виробництва на суму понад 100 млн. грн.

Знаючи, що граничний рівень торгівельної надбавки на вакцини, які закуповуються за бюджетні кошти, не може перевищувати 10% оптової ціни виробника, службові особи міністерства завищили ціну закупівлі медпрепаратів з метою заволодіння бюджетними коштами. Для цього до митниць були подані підроблені документи про поставку американською компанією цієї вакцини за завищеною ціною. Насправді, вказані медикаменти українське підприємство придбало безпосередньо у французького виробника за ціною, удвічі нижчою, ніж заявлена до митного оформлення.

Різниця між вартістю сплачених МОЗ вітчизняній комерційній структурі бюджетних коштів та справжньою ціною закупівлі вакцин у французького виробника становить понад 50 млн. грн.

За вказаним фактом Генеральною прокуратурою України 5 січня 2011 р. порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Проведення розслідування доручено слідчим Міністерства внутрішніх справ України.