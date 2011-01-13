В Україні створять систему екстреної допомоги "112"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ створити систему екстреної допомоги людям за єдиним телефонним номером «112”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Система 112» сконцентрує у собі функції, котрі раніше виконували оперативно-диспетчерські системи служб екстреного реагування «101», «102», «103», «104» та інші, зазначається в повідомленні.

Таким чином, підкреслили в прес-службі, після впровадження «Системи 112» вона стане вітчизняним аналогом відомої американської служби порятунку «911». Це, окрім низки інших переваг, пов’язаних з можливістю більш ефективної координації зусиль екстрених та аварійних служб, а також інших учасників реалізації планових заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, буде зручно пересічним громадянам, вважають у Президента. “Адже їм, щоб отримати оперативну та професійну допомогу, потрібно буде запам’ятати та набрати у разі потреби тільки один телефонний номер – 112”, - підкреслюється в повідомленні.