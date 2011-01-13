Соціальні програми бюджету-2011 стиснуті до мінімуму

Мінімізація соціальних витрат дозволила Києву виконати одну з ключових вимог кредиторів: скоротити дефіцит бюджету до 3% ВВП, пише Comments.ua.

Як зазначає видання, ключовими соціальними питаннями в бюджеті-2011 стало зменшення дефіциту Пенсійного фонду й малопомітне підвищення соціальних стандартів - мінімальних зарплати, пенсії та прожиткового мінімуму. Офіційно скоротити касовий розрив ПФ збиралися за рахунок введення з 1 січня єдиного соціального внеску й реалізації пенсійної реформи. Проте навіть найсміливіші розрахунки експертів показували: впровадження єдиного соціального внеску заощадить для ПФ копійки, а підвищення пенсійного віку для жінок до 56 років до кінця 2011 року й обмеження максимального розміру пенсійної виплати 12 прожитковими мінімумами для непрацездатних дасть економію не більше 1,5 млрд. грн.

При цьому дефіцит самого ПФ належало скоротити з 26 до 18 млрд. грн., а ще 33,8 млрд. грн. у 2010 році витрачалося безпосередньо з держскарбниці на покриття спеціальних виплат військовим, силовикам, суддям та іншим пільговим пенсіонерам. На папері дефіцит ПФ у 2011 році дійсно урізували до 18 млрд. грн., але «спеціальні» витрати для пільгових пенсіонерів зросли на 6,7 млрд. грн. Це означає, що фінансування платниками податків пенсій депутатів, прокурорів тощо. продовжуватиметься фактично на тому ж рівні, що й у 2010 році. Виходить, дефіцит скоротили лише формально, зазначає Comments.ua.

Але головна маніпуляція з цифрами в іншому, продовжує видання. «Доходи Пенсійного фонду рахувалися виходячи із завищеного фонду оплати праці в економіці. Уряд заклав цей показник на рівні 390 млрд. грн. у 2011 році - на 15% вище, ніж план 2010 року. Відповідно, на 15% формально повинні зрости доходи ПФ. Проте по факту за десять місяців фонд оплати праці досяг всього 240 млрд. грн. За найоптимістичнішими оцінками кінець року «закриється» на позначці 310 млрд. грн. Це означає, що ПФ недоотримає 13-15 млрд. грн. Тобто фактичний дефіцит може досягти 70 млрд. грн.», - пояснив суть маніпуляції екс-перший заступник міністра праці і соцполітики Павло РОЗЕНКО.

Експерти Comments.ua зазначають, що з підвищенням рівня всіляких стандартів і виплат теж не все так гладко. Базові показники - рівень мінімальної зарплати (до кінця року становитиме 1004 грн.) і прожиткового мінімуму (953 грн.) - вирішили підвищувати протягом року не п`ять разів, як у 2010-му, коли напередодні місцевих виборів потрібно було показати турботу влади про електорат, а чотири. Розмір підвищення не перекриє ні плановану інфляцію (6,6-6,7%), ні прогнозне зростання цін (8,7%). Останній показник незалежні експерти називають невмотивовано оптимістичним. Враховуючи плани Кабміну підняти ціни на газ і електроенергію, а також підвищити акциз на бензин у зв`язку зі скасуванням транспортного збору, за їх оцінками, необхідно було закладати зростання цін щонайменше на 10%.

Не знайшлося в законі про держбюджет і місця для обіцяного Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ підвищення розміру допомоги при народженні дитини до 25, 50 і 100 тис. грн. відповідно за першого, другого й третього нащадка. Збережено діючі в 2010 році норми про виплату 22, 45 і 90 прожиткових мінімумів (близько 21, 43 і 86 тис. грн.), зазначає Comments.ua.