Членами Муніципальної лікарняної каси стала 1 тис киян

У Києві з початку року членами Муніципальної лікарняної каси стали майже 1 тис. киян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса" у Києві Володимир ДОЛОТ сьогодні на прес-конференції в Києві.

"В індивідуальному порядку членами Муніципальної лікарняної каси стали 13 осіб. Ми також вже підписали дві колективні угоди про колективний вступ з двома великим закладами, в одному з яких 800 працюючих, а в іншому - 80 осіб. Тобто, біля тисячі у нас вже є", - сказав В.ДОЛОТ.

За його словами, для того, аби лікарняна каса змогла виконувати свої обов`язки в повному обсязі, необхідно, щоб до такої форми надання медичних послуг щомісяця долучалися близько 30 тис. осіб.

Водночас В.ДОЛОТ додав, що медичні послуги через київську Муніципальну лікарняну касу будуть надаватися, починаючи з кінця березня - початку квітня 2011 року, тобто через три місяці після того, як перші члени сплатили свої внески.

У свою чергу виконавчий директор Житомирської Муніципальної лікарняної каси Володимир МИШКІВСЬКИЙ додав, що в Житомирі така форма надання медичних послуг існує вже 10 років. "На сьогоднішній день членами лікарняної каси вже є 193 тис. осіб. Якби така форма не була дієвою або непотрібною людям, то яким чином їх там можна було б тримати?", - зазначив він.

В.ДОЛОТ також додав, що Муніципальна лікарняна каса не надаватиме послуг з лікування захворювань, включених у відповідні державні програми. Зокрема, йдеться про цукровий діабет, онкологію, захворювання крові, захворювання, які передаються статевим шляхом, нарко- та алкозалежність, виробничі травми тощо.

"Лікування ГРВІ та грипу лікарняною касою не буде, оскільки вважається, що лікування цих захворювань не потребує медикаментозного забезпечення. Але у разі виникнення ускладнень від цих захворювань лікарняна каса буде забезпечувати людей медичною допомогою в повному обсязі - медичними препаратами, лабораторними та діагностичними послугами", - підкреслив виконавчий директор благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса" у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2010 року у Києві була зареєстрована благодійна організація "Муніципальна лікарняна каса". В цей же день у банку "Київська Русь" було відкрито розрахунковий рахунок 2600694706001, на який усі, хто бажає стати членом лікарняної каси, можуть вносити членські внески.

Для того, аби стати членом лікарняної каси, необхідно написати заяву і зробити перший внесок у розмірі 10 грн. Після сплати щомісячного внеску в розмірі 30 грн. три місяці поспіль людина має звернутися з платіжними документами до офісу Муніципальної лікарняної каси. Після цього видається посвідчення члена лікарняної каси, яке дає право користуватися медичними послугами.

Проект "Муніципальна лікарняна каса" реалізується в рамках реформування сфери охорони здоров’я столиці.