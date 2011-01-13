Перекрито канал постачання наркосировини з Києва до Донеччини

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Донецькій області викрили організовану злочинну групу, учасники якої налагодили канал постачання та продажу наркотичних засобів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Так, четверо раніше судимих вихідців із Єнакієве переправляли концентрат ацетильованого опію з Києва на територію Донецької області, де після розфасовки збували його наркозалежним особам.

З метою документування злочинної діяльності наркодилерів УБОЗівці провели 7 оперативних закупок, в результаті яких було придбано згаданої наркотичної речовини на 10 тис. грн.

За даними фактами слідчий відділ УБОЗ порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

В ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання учасників ОЗГ виявлено і вилучено речові докази злочинної діяльності: два пістолети з набоями, гранату ф-1, понад 3 кілограми подрібненої речовини рослинного походження, автомобіль та мічені гроші, що використовувались правоохоронцями при оперативних закупках.

Наразі четверо членів злочинної групи затримані. Проводяться подальші перевірки з метою встановлення розмаху діяльності ОЗГ та усіх причетних до викритого наркоканалу.