В Україні за минулу добу сталось 111 пожеж, 21 особа загинула

В Україні впродовж минулої доби було зареєстровано 111 пожеж, у тому числі у житловому секторі 87 пожеж, на яких виявлено тіла 21 загиблої особи.

Як повідомляє прес-служба МНС, крім цього, виникло 3 пожежі на підприємствах і 3 пожежі - на транспорті.

Вогнем знищено 30 будівель, 5 одиниць автотракторної техніки та 5 тонн кормів.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 2 млн. 116 тис. грн., з яких 377 тис. грн. – прямі.