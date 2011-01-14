Що таке екологічно чисті продукти та чи варто їх купувати

Поняття “корисний продукт”, завдяки маркетологам, сьогодні перетворилось на синонім до слів «органічний», а отже – «дороге». Спробуймо розібратись що таке екологічно чисті продукти та чи варто за них переплачувати.

Приставку «еко» отримують товари, виготовлені без або з мінімальним використанням хімікатів, дотримуючись стандартів. При цьому їх виробництво не завдає шкоди навколишньому середовищу. Екологічно чисті продукти, які пройшли процес перевірки та сертифікації, називають органічними.

Для їх вирощування заборонено використовувати нітрати, пестициди та міндобрива, а для виготовлення – штучні барвники та генетично модифіковані організми (ГМО). М’ясо-молочна продукція може називатися органічною лише за умови, що тварин годували виключно натуральними кормами.

Як розуміємо, чисте та нешкідливе виробництво обходиться дорожче, але за власну безпеку та збереження здоров’я покупці готові платити більше. Поки на ринку буде попит, буде і пропозиція. На сьогодні в Україні існує понад 120 господарств-виробників органічної продукції, сертифікованих за міжнародними стандартами. Але левова частка цих товарів реалізується за кордоном. Внутрішній ринок України зараз заполонили низькоякісні товари, проте все більше споживачів прагнуть бути впевненими у якості придбаних товарів.

За даними експертів компанії Appleton Mayer, які досліджували вподобання українців, виявилось, що 60% покупців згодні купувати екологічно чисті товари, навіть якщо їхня вартість буде вища за звичайні. Щодо вартості, то покупець в залежності від виробника та виду продукції може переплачувати за приставку «еко» на 20-100%.

В Україні поки немає правил, за якими сертифікують органічну продукцію, тому виробники, декларуючи свій товар, нерідко посилаються на євро стандарти. Продукти, вирощені або вироблені на приватному фермерському господарстві, скоріше за все, не матимуть ані сертифікатів, ані висновків експертів щодо їх органічності. В такому випадку лише покупець вирішує чи довіряти виробникові, сподіваючись на його чесність.

Водночас на Заході діє єдиний сертифікат позначення органічних продуктів. Емблема виглядає як листок з 12 зірочок на зеленому фоні. Саме цей знак на продуктах свідчить про їх екологічність. Такі продукти у Європі перевіряють починаючи зі складу та чистоти ґрунту і закінчуючи умовами зберігання та транспортування.

Олена УШАНОВА