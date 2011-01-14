Україна заборонила ввезення з Болгарії тварин, що хворіють на ящур
15:24, 14 січня 2011Країна
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Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив із 10 січня ввезення в Україну з Республіки Болгарія сприйнятливих до ящуру тварин, продукції та сировини з них.
Про це УНІАН повідомили в Держкомветмедицини України.
Повідомляється, що заборону введено у зв`язку з повідомленням Міжнародного протиепізоотичного бюро про реєстрацію захворювання тварин на ящур на території Болгарії.
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