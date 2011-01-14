Україна збільшила експорт та імпорт фармацевтичної продукції

Україна за січень-листопад 2010 року збільшила експорт фармацевтичної продукції на 35,8%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 174 млн. 245,9 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт фармацевтичної продукції за вказаний період збільшився на 14,1% – до 2,135 млрд. 303,3 тис. дол.

За даними Держкомстату, експорт ефірних олій і косметичних препаратів збільшився на 18,9% – до 146 млн. 853,3 тис. дол., імпорт – на 12,5%, до 686 млн. 398,2 тис. дол.

Експорт мила і миючих засобів за вказаний період збільшився на 20,3% – до 91 млн. 738,4 тис. дол., імпорт – на 7,5%, до 361 млн. 982,3 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2009 році скоротила імпорт фармацевтичної продукції на 12,5%, порівняно з 2008 роком – до 2 млрд. 130 млн. 331,5 тис. дол., експорт – на 0,7%, до 150 млн. 46,4 тис. дол.