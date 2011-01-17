Україна побореться з домашнім насильством

17-22 січня делегація України у складі представників Міністерства юстиції перебуватиме у Страсбурзі (Франція) з метою участі у 9-му засіданні Спеціального комітету Ради Європи з питань попередження та боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, наша держава бере участь у засіданні на офіційне запрошення Директорату з прав людини та правових питань Генерального секретаріату Ради Європи. Захід буде присвячено розробці європейської Конвенції про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством.

Міністр наголосив, що запрошення країни до участі у розробці цього загальноєвропейського акту підтверджує визнання прагнень держави до утвердження високих стандартів у галузі прав людини.

На сьогодні, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, здійснюється пошук шляхів боротьби на міждержавному рівні з насильством щодо жінок та домашнім насильством, оскільки подолання цього явища стало серйозною проблемою для європейських держав. Проблема є актуальною і для України, яка також стоїть перед потребою її вирішення.

Найбільш ефективним інструментом для цього вбачається розробка Конвенції Ради Європи, яка б дозволила комплексно врегулювати різні аспекти діяльності держав у відповідній сфері, у першу чергу, вдосконалити їх національне законодавство.

На необхідності якнайскоріше розпочати роботу у цьому напрямку неодноразово наголошувала ПАРЄ у своїх резолюціях і рекомендаціях. Необхідність вжиття дієвих заходів з метою боротьби з домашнім насильством визначена одним з пріоритетних завдань відповідно до Декларації та Плану дій, прийнятих у Варшаві на третьому саміті голів держав та голів урядів Ради Європи, що проходив у травні 2006 року.

Під час 9-го засідання Спеціального комітету Ради Європи планується, зокрема, підготовка Пояснювальної доповіді до проекту Конвенції - заключного етапу підготовки цього загальноєвропейського акту. Пояснювальна доповідь роз’яснюватиме та розкриватиме положення Конвенції, що, в свою чергу, сприятиме якнайшвидшій та якнайширшій її імплементації.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, участь України дозволить забезпечити урахування позиції України при обговоренні та підготовці документу.

Крім того, повідомив міністр, у ході засідання, під час спілкування з експертами з інших європейських держав, Україна планує оцінити масштабність такого явища, як домашнє насильство в іноземних державах та розвиток у різних правових системах механізмів протидії цьому небезпечному явищу. Європейський досвід буде враховано при розробці проектів актів законодавства України у відповідній сфері.