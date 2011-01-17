В Україні вперше за багато років впала народжуваність

За перші 11 місяців 2010 року в Україні народилися 456,9 тисяч немовлят, що на 14,5 тисяч менше, ніж у 2009 році, а показник природного спаду населення зріс з 172,6 тисяч у 2009 році до 181,5 тисяч у 2010.

Згідно з експрес-випуском Державного комітету статистики України, опублікованим 17 січня, падіння народжуваності і зростання спаду населення з 2005 року зафіксовано вперше.

Водночас, показники смертності також продовжують падати: якщо з січня по листопад 2009 року в Україні померли 644 тисячі осіб, то за аналогічний період 2010 року – 638,4 тисяч осіб.

Таким чином, як повідомляє Держкомстат, станом на 1 грудня 2010 року чисельність населення в Україні склала 45 795 911 осіб.

Станом на 1 грудня 2010 року найменша чисельність населення була, як і раніше, у Чернівецькій області (904,4 тисяч), Волинській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Чернігівській (від 1 до 1,1 млн осіб), Миколаївській, Рівненській, Сумській (від 1,1 до 1,2 млн осіб), Житомирській, Закарпатській, Черкаській (від 1,2 до 1,3 млн осіб). Найбільше мешканців проживало в Донецькій області (4 435,6 тисяч), Дніпропетровській (3 338,2 тисяч), Луганській, Львівській, Одеській, Харківській (від 2 до 3 млн осіб) областях. У Києві проживало 2 797,6 тисяч осіб, у Севастополі – 380,8 тисяч осіб.

Найменш урбанізованими (менш ніж 50% міського населення) були Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. Найбільш урбанізованими (більш ніж 2/3 міського населення) були Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська та Харківська області.

У січні-листопаді 2010 року населення збільшилося у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Чернівецькій областях, а також у Києві та Севастополі. Крім того, позитивний приріст міського населення зафіксовано в Івано-Франківській, Київській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Найбільш помітний спад населення (більш ніж 0,7%) - у Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях, при чому остання, як і раніше, є лідером цього негативного процесу, де сільське населення за 11 місяців скоротилося на 2,14 %. Максимальний спад міського населення зафіксовано в Луганській області - 0,85%.

Найменша народжуваність (менш ніж 10 немовлят на 1000 осіб) зафіксована у Донецькій, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях, найвища (більш ніж 14 немовлят на 1000 осіб) - у Волинській, Закарпатській та Рівненській областях. При цьому зростання народжуваності в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року зафіксовано лише в Херсонській області (на 105 немовлят), у всіх інших регіонах народжуваність більшою чи меншою мірою знизилася.

Найвища смертність (більш ніж 17 на 1000 осіб) зафіксована у Кіровоградській, Луганській, Сумській та Чернігівській областях, найменша (менш ніж 12 на 1000 осіб) - у Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях та в Києві. При цьому, незважаючи на падіння смертності у порівнянні з аналогічним показником 2009 року в цілому по країні, у низці регіонів вона незначно зросла: у Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Чернівецькій областях, Автономній Республіці Крим, а також містах Києві та Севастополі.

З померлих за перші 11 місяців 2010 року в Україні 638,4 тисячі осіб 424,7 тисяч померли від хвороб систем кровообігу, 81,2 тисяч - від новоутворень, 39,6 тисяч - від зовнішніх причин (включаючи 8,4 тисячі самогубств та 5,4 тисячі нещасних випадків на транспорті), 24,5 тисяч - від хвороб органів травлення, 17,7 тисяч - від хвороб органів дихання, 13,3 тисяч - від інфекційних та паразитарних хвороб (включаючи 7 тисяч від туберкульозу та 5 тисяч від хвороб, обумовлених наявністю ВІЛ). Причина смерті 19,3 тисячі українців не уточнена або невідома.

Міграційний спад населення в Україні в порівнянні з 2009 роком також зріс і у січні-листопаді 2010 року склав 14,5 тисяч осіб (проти 11,8 тисяч).

В Україні також продовжує падати кількість шлюбів, які досягли максимуму в 2007 році (379,6 тисяч за січень-листопад) – 290,6 тисяч у 2010 році проти 302,6 тисяч у 2009. Однак, також з 2005 року неухильно падає і кількість розлучень - 119,4 тисяч за перші 11 місяців 2010 року проти 132,2 тисячі за той же період у 2009 році.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2010 року народжуваність в Україні, в порівнянні з першими двома кварталами року, зросла у всіх регіонах, крім Харківської та Дніпропетровської областей.

У 2009 році чисельність населення України скоротилася на 0,4%, або на 180,8 тисяч осіб в порівнянні з початком року.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 мільйонів 415,5 тисяч осіб.

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