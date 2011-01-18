Волонтери ООН закликають очистити курортну Одесу від сміття

Волонтери національної екологічної компанії «Зробимо Україну чистою», що діють під егідою програми «Волонтери ООН», закликають очистити курортну Одесу від сміттєвих звалищ.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції координатор програми Джованні МОЦАРЕЛЛІ заявив, що «мета проекту – добитися зміни ставлення українців до навколишнього середовища, причому об`єднати одиничні заходи в рух національного масштабу».

Перший етап масштабної акції – спільний з громадськістю Одещини пошук стихійних сміттєвих звалищ – з метою подальшого організованого прибирання зелених зон регіону.

За словами Дж.МОЦАРЕЛЛІ, поки що «екологічна ситуація в Одесі залишає бажати кращого. Іноді, всупереч чистоті, що панує, як здається, на центральних вулицях міста, потрібно пройти кілька кварталів, щоб знайти урну для сміття».

Екологічна ініціатива націлена перш за все на ліквідацію несанкціонованих звалищ і розрахована головним чином на активних добровольців, за допомогою яких можна виявити місця скупчення сміття і створити базу даних, відзначив він.

Дж.МОЦАРЕЛЛІ закликав одеситів і жителів області «надсилати фотографії на сайт проекту, а також указувати їх місцезнаходження».

За його словами, важливо визначити до 1 березня зони найбільшого засмічення, а 16 квітня волонтери організують масове прибирання зелених територій від сміття.

До участі в акції планується залучити до 50 тисяч волонтерів.