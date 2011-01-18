Медики розповіли, як ефективно позбутися зайвої ваги

Позбавлення від зайвої ваги - одне з головних завдань, які багато людей ставлять перед собою з настанням Нового року. Фахівці з Центру онкологічних досліджень імені Фреда Хатчінсона /Сієтл, штат Вашингтон/ пропонують у зв`язку з цим ряд рекомендацій, які, на їхню думку, можуть виявитися корисними для охочих схуднути. Матеріал про це опубліковано в медичному журналі "Медікал ньюс тудей".

По-перше, рекомендується якомога більше рухатися, оскільки фізичне навантаження - це запорука успішних зусиль по зниженню ваги. Фахівці радять побільше гуляти на свіжому повітрі, займатися фізичними вправами і навіть танцювати під приємну музику. На всю цю діяльність необхідно витрачати від 30 до 60 хвилин на день. Можна розбити цей час на 10-хвилинні або 15-хвилинні заняття.

По-друге, експерти радять вести "журнал їжі", в який потрібно записувати все, що людина їв і пив за день. Після аналізу раціону стане відомо, від якої їжі йде перебір калорій і отже - збільшення ваги.

По-третє, потрібно ставити реалістичні цілі, а не намагатися швидко схуднути, що може тільки нашкодити організму. Як зазначила лікар Кетлін Мейсон з Центру Хатчінсона, "більшість людей роблять велику помилку, намагаючись скинути занадто багато ваги за короткий час лише для того, щоб потім швидко її набрати". Для досягнення довгострокових результатів, зазначила вона, потрібно ставити мету домагатися повільного й поступового схуднення - щонайбільше на 500 грам на тиждень.

По-четверте, пропонується ставити і дрібні конкретні цілі. Наприклад, їсти овочі чотири рази на день, гуляти 15 хвилин під час ланчу або випивати шість склянок води на день. "Легше включити такі здорові прояви в свою звичайну поведінку, ніж постійно наказувати собі: не роби це, не їж те", - пояснила д-р Мейсон.

По-п`яте, не можна дозволяти, щоб якісь промахи і помилки пустили під укіс вже зроблені зусилля. Для цього експерти рекомендують застосовувати певну стратегію, щоб надалі уникнути проблем. Приміром, щоб позбутися спокуси купити торт у кондитерській крамниці, експерти радять подумати про те, що жменя горіхів і шматочок сиру є не менш смачною, а головне - більш здоровою їжею.

І, нарешті, рекомендується практикувати заняття йогою. Про користь йоги відомо всім. Однак експерти з Центру Хатчінсона помітили, що людям, що займаються йогою, властива помірність і розбірливість у їжі, завдяки чому, вони, як правило, не набирають вагу, а у огрядних людей відбувається втрата ваги. Тому, на думку фахівців, додавання занять йогою до звичайної програми зниження ваги зробить цю програму більш ефективною.