В Україні зросло виробництво лікарських препаратів

В Україні в 2010 році виробництво лікарських препаратів збільшилося на 4,5%, порівняно з 2009 роком, до 29,034 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2010 р. в Україні було вироблено 2,525 тис. тонн лікарських препаратів, що на 6,6% менше, ніж у листопаді 2010 р., і на 10,5% менше, ніж у грудні 2009 року.

Повідомляється також, що виробництво лікарських препаратів на основі антибіотиків у 2010 р. збільшилося на 18,6%, порівняно з 2009 роком, до 974 тонн.

Виробництво лікарських препаратів на основі гормонів зросло на 4,7% - до 103 тонн.