В Україні зростає захворюваність на грип та ГРВІ

У Міністерстві охорони здоров`я України констатують зростання захворюваності на грип та ГРВІ, повідомив заступник директора Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ Антон Парусов.

Він зазначив, що показники захворюваності на другому тижні 2011 були на 30,1% вищими, ніж аналогічні показники першого тижня. "На жаль, після затишшя зимових канікул захворюваність знову почала зростати. На заняття повернулися школярі, студенти, і збудник знову почав активно циркулювати в колективах", - зазначив Парусов.

Також, за його словами, епідемічному процесу сприяє погода, що встановилася в Україні. У той же час, Парусов підкреслив, що ситуація з захворюваністю залишається контрольованою, і практично у всіх областях України епідемічні пороги не перевищені, крім Дніпропетровської області, де перевищення складає 1%.

Також він повідомив, що нових летальних випадків за минулий тиждень не зареєстровано, за весь епідсезон від ускладнень після грипу померли 8 людей. У цілому, за даними Парусова, з початку епідсезону в Україні захворіло 5,5% населення. "Це в 1,6 рази менше, ніж у 2009 році", - підкреслив він.

Він також зазначив, що істотного зростання звернень за медичною допомогою зараз не реєструється. За даними Парусова, в Україні вже вакциновано від грипу близько 600 тисяч чоловік.

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